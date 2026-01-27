Ladrón golpeo a una abuela de 97 años para robarle un televisor

Las Heras-, Este lunes por la tarde un sobrino de una anciana de 97 años que reside en la zona céntrica de nuestra ciudad se acerco a la División Comisaria Primera a denunciar que en horas de la madrugada del día domingo un sujeto de sexo masculino, luego de golpear a la anciana se apoderó de un televisor.

Al lugar de los hechos concurrieron Personal de la Division Comisaria Primera, Gabinete Criminalistico y DDI local.

Tomo conocimiento e intervención el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N°1 de Nuestra Ciudad.

Foto MERAMENTE ILUSTRATIVA NO VINCULANTE al HECHO. Creada por IA

