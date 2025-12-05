Mas comercios locales se suman a la hora silenciosa

Las Heras-, El Edil Gomez manifestó que; «Cuando una comunidad se une… la convivencia se hace realidad».
Días atrás en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, compartió con distintos comerciantes un compromiso real, vivo y en marcha.
Este día invita a reflexionar, e impulsa a hacer, a transformar lo que está escrito en papeles en acciones concretas que mejoran la vida de nuestros vecinos.
Por tal motivo Gomez junto a la Tec. Nadia Castro y su equipo de trabajo salieron a recorrer comercios de nuestra localidad, llevando adelante una política pública que pone en el centro los derechos, el respeto y una convivencia más adecuada para todas las familias.
Fueron, hablaron y escucharon, además de explicar la ordenanza y compartimos herramientas.
Hoy comerciantes ya saben:
🌻 Qué es la cinta de girasol y cómo actuar ante una persona con discapacidad no visible.
🔇 Cómo aplicar la hora silenciosa: bajar la música, reducir la luz y generar un ambiente más tranquilo para quien lo necesita.
🤝 Que garantizar derechos es una tarea conjunta que mejora la experiencia de todos.
Gracias a este trabajo articulado, más familias pueden salir a comprar, algo que es tan común para algunos… era muy complicado, hoy sin dificultades, sin barreras y con mayor tranquilidad.
Así, paso a paso, se logra una convivencia más respetuosa y equitativa.
📍 Comercios que ya se sumaron:
- Santa Paula: todos los días de 16:30 a 17:30
- Multi Stock: todos los días de 15:00 a 16:00
- Super Feliz: todos los días de 9:00 a 10:00 y de 17:00 a 18:00
Ellos dijeron SÍ a esta propuesta.
Gomez manifesto que van a seguir recorriendo, escuchando y trabajando para que más espacios se sumen
Si querés que tu comercio también forme parte de esta iniciativa, invitan a contactar al concejal. Sumemos más espacios donde todas las familias puedan estar y circular con tranquilidad.