Subsecretaría de Biodiversidad

Regionales-, Estuvieron presentes en el barrio Zona de Chacra Sur realizando una nueva jornada de cuidado y concientización.

Entrega de desparasitarios

Colocación de vacunas antirrábicas

Registro Único de Mascotas (RUM)

Además, reforzaron la importancia de la ordenanza municipal N°1810|25, promoviendo el compromiso en el cuidado y bienestar de sus mascotas.

Municipio: «Felicitamos a todo el personal, y agradecemos a cada vecino que se acercó y participó».

Desparasitar mascotas es crucial para prevenir enfermedades graves, desnutrición y la transmisión de parásitos (internos y externos) a humanos, conocido como zoonosis. Un plan regular elimina lombrices, pulgas y garrapatas, evitando diarreas, anemias y problemas de piel, asegurando una vida larga, sana y cómoda tanto para el animal como para la familia.

#IntendenciaAntonioCarambia

SUMATE COMO AUSPICIANTE: 2974194088

Visited 19 times, 12 visit(s) today