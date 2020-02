Encontraron a Nicolás, el joven desaparecido por casi 48 hs

Las Heras-, Ayer en horas de la tarde y mientras se realizaba la marcha, un llamado cambio todo y llego la buena noticia que encontraron al joven desaparecido.

La Prima del joven fue quien en su red social dio las buena noticia y agradeció a quienes acompañaron.

Cami publicó textualmente: “Bueno, ahora más tranquila quiero que sepan que pude ver a mi primo dentro de todo bien!

Estaba vivo que es lo que me importaba, como fue?, donde estuvo? y demás preguntas, por favor no me hagan!!!

Mi corazón estaba a mil, estaba destruida hasta que sonó el celular en medio de la marcha. Esa señora diciendo «esta sentadito en tal lugar»… de ahí fue correr y correr con mi prima las 2 solas, como locas y llorar porque teníamos una mínima esperanza!

Hasta q pude encontrarte, hasta que pude verte y sentirte, No saben el alivio que senti…

Ahora tranquila quiero agradecer a cada uno que llamo, que vino, q fue a la marcha, que nos acompañó en los recorridos…

No quiero nombrarlos porque son muchos!

El amor que sentimos estos días fue increíble, el apoyo de la gente.. Saber que quedan personas buenas, y que realmente ayudan!!!!

No me voy a cansar de decirle gracias a los policías que hoy en especial me aguantaron con mi locura, mi desesperación, las corridas y los llantos gracias infinitas.

A los concejales Cristian y Daniela que ayudaron con la marcha, los carteles y se pusieron a disposición nuestra!!

A los chicos de Upsap Las Heras que vinieron a casa y nos dejaron toda su gente a disposición, sus vehículos, su gremio.. miles de gracias!!!!

A cada una de las personas, amigos, familia, y desconocidos!!!!!

Solo GRACIAS!!! Por mi y por la familia!!!