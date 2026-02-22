Hombre de 86 denunciado por su pareja de 75 de violencia

Las Heras-, Un abuelo fue denunciado por lesiones y amenazas.

Una mujer adulta de unos 75 años aproximadamente se acercó a División Comisaria Primera a denunciar que se encontraba durmiendo junto a su pareja un hombre mayor de 86 años y que repentinamente se despertó y la empezó a insultar y a tirarle de los pelos para luego agarrar una zapatilla y agredirla en zona de espalda y que antes de retirarse del hogar agarro un palo de escoba para agredirla en la espalda y estomago para luego retirarse del domicilio caminando.

La mujer fue trasladada hacia el nosocomio local donde certificaron lesiones y por tal motivo radico denuncia en sede policial y tomo intervención el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N.º 1 local.

SI SUFRIS VIOLENCIA DE GENERO LLAMA URGENTE AL 911 O AL 144 LINEA GRATUITA LAS 24 HS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO

Visited 146 times, 136 visit(s) today