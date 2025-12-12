Municipalidad realizo Asistencia en la Zona Rural

Las Heras-, Desde la Secretaría de Desarrollo Social y Salud acompaño durante todo el año a las familias y comunidades que viven en nuestra zona rural.

A través del Programa de Asistencia, el equipo recorre kilómetros para llegar a los hogares más vulnerables.

En esta ocasión, se visitaron 3 estancias, acercando alimentos, leña, gas y ropa de abrigo.

Desde el municipio destacan la labor del equipo de la Secretaría, que durante todo el año ayuda a toda comunidad.

