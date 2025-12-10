Ingeniera santacruceña fue distinguida entre los mejores promedios del país

Santa Cruz-, La Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN–FRSC) celebra un nuevo logro académico. La Ing. Erika Bahamonde, graduada de Ingeniería Industrial, fue distinguida con el Premio “Ing. Isidoro Marín” que otorga la Academia Nacional de Ingeniería a estudiantes de todo el país con promedios destacados.

Bahamonde, oriunda de Santa Cruz y primera ingeniera de su familia, obtuvo su título en agosto de 2025. Comenzó sus estudios en la UTN en 2020, motivada por su hermano Víctor. Durante los primeros años cursó en modalidad virtual por la pandemia, accedió a la Beca Belgrano desde segundo año y alcanzó un promedio general de 8,76.

Con esta distinción, ya son diez las y los graduados de la UTN–FRSC que han recibido este prestigioso reconocimiento nacional: Mauro Narváez (2024), Matías Muñoz (2023), Florencia Turner (2022), Camila Villagrán (2021), Diego Alvarado (2020), Patricio Audisio (2019), Kemel Hallar (2018), Macarena Triviño (2017) y Claudio Martín (2016).

La ceremonia de entrega se realizó días atrás en el Aula Magna de la Academia Nacional de Medicina, donde Bahamonde, acompañada por el Ingeniero Carlos Castillo de la FRSC y autoridades del Rectorado, recibió su medalla y diploma junto a más de 60 profesionales distinguidos de diversas instituciones del país Además, es muy importante mencionar que la joven santacruceña obtuvo este reconocimiento acompañada de 17 profesionales de la ingeniería graduados en la UTN de todo el país.

