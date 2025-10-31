Una nueva celebración por el día del Vecino Lasherense

Las Heras-, Desde la municipalidad anuncian sobre una nueva jornada pensada para compartir, reencontrarnos y disfrutar en familia.
Porque cada vecino y vecina hace de Las Heras una comunidad única.
Te esperamos en el Paseo Cívico – Galpón Cultural.
También encontraras stands, clases abiertas, artesanos y emprendedores y muchas sorpresas.
Celebremos juntos el orgullo de ser parte de nuestra comunidad.
