Una nueva celebración por el día del Vecino Lasherense

Las Heras-, Desde la municipalidad anuncian sobre una nueva jornada pensada para compartir, reencontrarnos y disfrutar en familia.

Porque cada vecino y vecina hace de Las Heras una comunidad única.

Te esperamos en el Paseo Cívico – Galpón Cultural.

También encontraras stands, clases abiertas, artesanos y emprendedores y muchas sorpresas.

Celebremos juntos el orgullo de ser parte de nuestra comunidad.

Porque cada vecino y vecina hace de Las Heras una comunidad única.

#IntendenciaAntonioCarambia

Visited 7 times, 6 visit(s) today