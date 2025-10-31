Charlas de Concientización en la EPJA Secundaria N°14 “Oschen Aike”



Las Heras-, El equipo de la SENAF Municipal llevó adelante una charla informativa sobre funciones y protocolos de actuación ante situaciones de violencia de género, destinada a alumnos, docentes, y personal de la institución.

En el marco del Mes de la Erradicación de la Violencia de Género, reconociéndose el 25 de octubre como el Día Naranja, símbolo mundial de la lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas.

Promoviendo acciones de prevención y acompañamiento para construir una comunidad más consciente y libre de violencia.

Actuar con conciencia es el primer paso para transformar nuestra realidad.

