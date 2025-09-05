Gomez «Pdte. del H.C.D» aprobó proyectos claves: salud, deporte y convivencia equitativa

Las Heras-, El eje central fue la resolución impulsada por el Presidente del Concejo Dr. Mauricio Gómez que exige a la Caja de Servicios Sociales a través del directorio brinde respuestas inmediatas por la falta de altas a empleados municipales además, se declararon de interés municipal la trayectoria de árbitros locales, el logro deportivo de Brandon Torres y la iniciativa del restaurant El Sitio.

Las Heras, Santa Cruz en la última sesión ordinaria realizada este jueves 04 de septiembre en Honorable Concejo Deliberante se aprobaron cuatro proyectos de gran impacto social, siendo el más trascendente el referido a la situación crítica de los trabajadores municipales que a pesar de que el Municipio de Las Heras cumple en tiempo y forma con los aportes correspondientes, aún no cuentan con el alta en la Caja de Servicios Sociales (CSS).

El Presidente del Concejo Deliberante Dr. Mauricio Gómez autor del proyecto, expresó:

“No podemos permitir que se vulneren derechos fundamentales. La salud no puede ser un privilegio ni quedar atrapada en la burocracia. La CSS debe dar respuesta inmediata porque detrás de cada expediente hay familias que hoy no tienen cobertura médica.”

La resolución aprobada exhorta a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz a requerir al Directorio de la CSS un informe detallado sobre los motivos de la demora y exige que se otorguen las altas correspondientes.

Otros proyectos aprobados

🔹 Árbitros locales: Se declaró de interés municipal y deportivo la participación de Carlos Rojas, Antonella Bustos y Belén Lezcano, quienes representaron a Las Heras en torneos nacionales de futsal.

🔹 Boxeo: Se reconoció al joven deportista Brandon Torres, quien con solo 20 años se consagró campeón santacruceño de boxeo, sumando dos cinturones a su corta pero prometedora trayectoria.

🔹 carta adaptada para personas con discapacidad: Se declaró de interés municipal, social y cultural al Restaurant El Sitio, por implementar una carta adaptada con pictogramas para personas con TEA, la “hora silenciosa” y la incorporación de Lengua de Señas en su atención.

Cierre de la gacetilla:

El Presidente del H.C.D Dr.Mauricio Gómez, concluyó:

“Estos proyectos reflejan lo que creemos y apuntamos por una ciudad más justa equitativa y orgullosa de su gente. La salud, el deporte y la convivencia son pilares que debemos defender siempre.”

Visited 63 times, 4 visit(s) today