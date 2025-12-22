Profundo pesar por el fallecimiento de la antigua pobladora Julia Márquez

Las Heras-, Este domingo, entrando al verano, lamentablemente se dio a conocer el fallecimiento de una antigua vecina de la ciudad.

Los mismísimos hermanos Carambia (Intendente y Senador) se expresaron por tal perdida a través de las redes sociales.

Antonio Carambia manifestó que; «Hoy despedimos con profundo pesar a Julia Márquez, antigua pobladora de nuestra querida localidad.

QEPD 🤍

«Gracias por acompañarnos a lo largo de la historia de Las Heras, por su presencia y su aporte valioso a nuestra comunidad.

Hago llegar mis más sinceras condolencias y un fuerte abrazo a la familia Márquez y Leuquen en este momento de dolor.

Los acompaño con respeto y afecto». culminaba así sus palabras el Intendente de la ciudad

