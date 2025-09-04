Fuerte choque en la esquina de una escuela

Las Heras-, Incidente de Transito. Apenas pasado unos minutos de la hora 17, en la intersección de la calle Gregores y Piedra Buena se produjo una colisión de dos vehículos.

Una camioneta Toyota Hilux y un vehículo marca Volkswagen colisionaron fuertemente en la esquina de la escuela primaria N 3.

Debido a la espectacularidad del siniestro la camioneta ingreso al patio de una vivienda derribando su paredón y el vehículo Volkswagen termino chocando un árbol de la vereda.

En el lugar de los hechos trabajo Personal de la División Comisaria Primera local, Personal de la Dirección de Tránsito, Personal de la Dirección Guardia urbana y Personal Sanitario dependiente del Hospital Local , con la asistencia de uno de los conductores de los vehículos.

En las redes se generó un malestar por el lugar del incidente, agradeciendo que no había chicos saliendo del lugar de la escuela.

Información en desarrollo

