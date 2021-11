Fuerte respuesta de Claudio Vidal a Mauricio Gómez Bull

Las Heras-, Las declaraciones realizadas por el titular de la Administración General de Vialidad Provincia (AGVP), Mauricio Gómez Bull, son reprochables y políticamente incorrectas. Solo intentan confundir a la sociedad hablando de supuestas decisiones que podría tomar un partido político del que no es parte.

Este funcionario del gobierno de Alicia Kirchner le falta el respeto a los más de 46 mil santacruceños que me votaron y a todos los que somos miembros de SER Santa Cruz. Mi posición sobre lo que voy a hacer en el Congreso siempre fue clara: Voy a votar leyes que defiendan el trabajo y la producción nacional, que protejan los intereses del país y la provincia, y que planteen ejes estratégicos que permitan desarrollarnos sostenida y sustentablemente. En definitiva, proyectos de ley que diseñen políticas públicas a largo plazo y que promuevan la generación de empleo, potencien la innovación, el adelanto tecnológico, el federalismo y la protección de los recursos naturales que son vitales para nuestro futuro.

Está claro que Gómez Bull intenta manipular a la opinión pública y condicionar la posición que SER Santa Cruz pueda adoptar en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. De esta manera tan burda pretende confundir a la sociedad y definir límites a nuestras posiciones. Voy a insistir con algo que dije el 14 de noviembre: no soy ningún levanta-manos, tenemos ideas propias y sabemos pensar. Somos un proyecto político serio y solidario, con bases sólidas. Somos parte de una renovación que crece en Santa Cruz y busca transformar la vida de los santacruceños, cuidando a la Argentina de las malas decisiones y los intereses mezquinos de sectores minoritarios que tanto daño nos hacen.

Le pido al que fuera jefe de la campaña del Frente de Todos que deje de profundizar la grieta, de reforzar la polarización, de etiquetar adrede. Esta forma de actuar quedó demostrada que no conduce a nada y perjudica a todos. Está claro que no votar lo que pide el FdT no nos vuelve antipatria o antipueblo, como tampoco votar una ley que presente Juntos por el Cambio nos convierte en neoliberales o antiobreros. Tenemos que avanzar, las leyes deben salir a través del debate parlamentario, de la discusión responsable y de la búsqueda de consensos superadores.

Tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio insisten en replicar y sostener formas y modos que no son constructivos para el pueblo en absoluto, que son inútiles para generar comunidad y arreglar los problemas que padecemos cotidianamente. El tono de ataque que perpetúan de uno u otro lado de la polarización no conduce a nada bueno. El constante enfrentamiento que algunos proponen nos aleja del objetivo principal que es el de mejorarle la calidad de vida a la gente, ampliando oportunidades y multiplicando derechos.

Estamos en un punto de inflexión, espero la nueva conformación del Congreso me acompañe en esta búsqueda de superar diferencias y de encontrar puntos en común desde los cuales podamos refundar la Patria.

Desde SER Santa Cruz pedimos unidad y respeto. Estamos contentos e ilusionados con esta oportunidad que nos han dado. La tarea es inmensa, y mucho más es la responsabilidad que me toca afrontar. El objetivo es avanzar en leyes que nos beneficien. Creemos en la participación de los ciudadanos, en abrir espacios de debate, en generar expresiones políticas transversales donde todas las voces son escuchadas y los proyectos se vuelven síntesis de ideas y contrapuntos. De ninguna manera mi paso por la Cámara debe responder al discurso único. Debemos votar lo que la sociedad necesita, y no lo que necesita un frente o un dirigente puntual.

Espero que Gómez Bull deje de hablar de lo que pueden hacer otros, y se preocupe de ver lo que miembros de su espacio y funcionarios de su propio gobierno no hacen. ¿No entendieron lo que el pueblo expresó en las urnas? Por ejemplo, que es importante que el titular de AGVP haga las rutas y caminos que prometió y que tanto necesita Santa Cruz para estar más conectada y segura.