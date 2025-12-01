Gano la Lista Azul y Blanca y Jorge Álvarez continuara al frente del SatSaid SC

Santa Cruz-, Luego de tres días de elecciones, finalmente se conoció el resultado de la elección que renovaba autoridades del SATSAID provincial.

El actual referente del sindicato, Jorge Álvarez, de la lista Azul y Blanca, fue reelecto secretario general, y continuara por cuatro años mas en el sindicato.

En esta oportunidad los resultados fueron los siguientes:

118 votos para la lista Azul y Blanca-

94 votos para la lista verde y negra-

49 votos para la lista negra y roja-

Desde la pagina oficial del Satsaid Santa Cruz, felicitaron a la nueva conducción del Gremio SATSAID Santa Cruz.

El mensaje:

«Nos alegra anunciar que la lista azul y blanca se impuso en las elecciones y Jorge Alvarez continuará al frente del gremio como secretario general, acompañado por Manuel Diaz como secretario adjunto y Rodrigo Cárdenas como secretario gremial.

¡Felicitaciones a los elegidos y a todos los afiliados del Gremio SATSAID Santa Cruz! ¡Vamos por un nuevo período de trabajo y compromiso con los trabajadores!»

