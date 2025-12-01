Garantizan la operatividad en Loma del Cuy, El Guadal, La Chola y Cerro Piedra

Santa Cruz-, Tras el encuentro con la apoderada de Roch, Silvana Chacra, y el superintendente Julio Rivarola, el SIPGER confirmó que los yacimientos mantienen su funcionamiento normal, con el objetivo central de resguardar el empleo, la producción y la actividad en la zona norte de Santa Cruz.

El secretario adjunto de SIPGER, Nallib Rivera, junto al secretario gremial Carlos Monsalvo y miembros de la Comisión Directiva, finalizaron una reunión de trabajo con la operadora Roch representada por su apoderada Silvana Chacra y por el superintendente Julio Rivarola. El encuentro tuvo lugar en el marco del proceso de reordenamiento de las áreas que dejó YPF en la Cuenca del Golfo San Jorge y que hoy comienzan una nueva etapa bajo la conducción de operadoras privadas y FOMICRUZ.

Durante la reunión se analizó la situación de los yacimientos Loma del Cuy, El Guadal, La Chola y Cerro Piedra, ratificando el compromiso de garantizar el pleno funcionamiento de los campos y la operatividad en todas las áreas bajo la órbita de Roch. La operadora fue recientemente adjudicataria de bloques estratégicos como Cerro Guadal Norte – Cerro Piedra y El Guadal – Lomas del Cuy, dentro del plan provincial de reactivación de áreas maduras que contempla una inversión de aproximadamente 1.259 millones de dólares hasta 2031 para recuperar producción y empleo en el norte de Santa Cruz.

En línea con los lineamientos del secretario general Rafael Güenchenen, Rivera y el equipo gremial pusieron en el centro de la agenda la defensa de cada puesto de trabajo, así como la necesidad de que el plan de inversiones se traduzca en más actividad, más producción y más empleo para los trabajadores santacruceños. Este encuentro se suma a la ronda de reuniones que la conducción de SIPGER viene manteniendo con las nuevas operadoras de la cuenca para acompañar el proceso de transición y reactivación de los yacimientos maduros.

Desde la empresa, se destacó que la prioridad es avanzar en un plan integral de recuperación de las áreas, trabajando de manera coordinada con el Gobierno provincial, FOMICRUZ y los sindicatos, tal como ya manifestaron públicamente los directivos de Roch al referirse a la oportunidad que representa Santa Cruz para el desarrollo de las áreas maduras, con foco en la mano de obra local y la sustentabilidad de la actividad.

De esta manera, SIPGER y Roch . acordaron continuar con una mesa de seguimiento permanente sobre la operación en Loma del Cuy, El Guadal, La Chola y Cerro Piedra, con el objetivo de garantizar estabilidad laboral, previsibilidad para las familias petroleras y una agenda común orientada a la reactivación productiva de la Cuenca del Golfo San Jorge.

