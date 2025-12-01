Gran cierra de año del Taller de Lengua de Señas Argentina

Las Heras-, Desde la municipalidad, anunciaron que se vivió una jornada donde celebramos el cierre de un nuevo año de aprendizaje, crecimiento e inclusión.
Un espacio que sigue dejando huella en nuestra comunidad.
A cargo de Cintia Quiroga, comunicadora en Lengua de Señas Argentina, quien con dedicación y compromiso acompaña y guía a personas de todas las edades en nuestra localidad.
Desde la Municipalidad agradecieron por promover la inclusión, por abrir caminos y por demostrar que comunicar también es un acto de amor comunitario.
Desde la Intendencia Felicitan a cada una de las personas que formaron parte de este año.
¡Sigamos construyendo juntos una Las Heras más inclusiva! #IntendenciaAntonioCarambia
