Gran cierra de año del Taller de Lengua de Señas Argentina

Las Heras-, Desde la municipalidad, anunciaron que se vivió una jornada donde celebramos el cierre de un nuevo año de aprendizaje, crecimiento e inclusión.

Un espacio que sigue dejando huella en nuestra comunidad.

A cargo de Cintia Quiroga, comunicadora en Lengua de Señas Argentina, quien con dedicación y compromiso acompaña y guía a personas de todas las edades en nuestra localidad.

Desde la Municipalidad agradecieron por promover la inclusión, por abrir caminos y por demostrar que comunicar también es un acto de amor comunitario.

Desde la Intendencia Felicitan a cada una de las personas que formaron parte de este año.

¡Sigamos construyendo juntos una Las Heras más inclusiva! #IntendenciaAntonioCarambia

Visited 5 times, 3 visit(s) today