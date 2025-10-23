Roban el domingo un auto en Perito y lo recuperan el martes en Las Heras

Las Heras-, A través de un parte de prensa, dan cuentas que este martes 21 de octubre del 2025, personal de la División Investigaciones y Narcocriminalidad de Perito Moreno, logró recuperar un vehículo que había sido denunciado como sustraído días atrás en la localidad de Perito Moreno.

De acuerdo con lo informado, el hecho se originó a partir de una denuncia radicada el domingo 19 de octubre, en la cual el propietario de un automóvil Chevrolet Cruze color bordo manifestó que su vehículo había sido sustraído mientras se encontraba estacionado frente a su domicilio.

Tras tomar conocimiento, personal de la División Comisaría Local dio intervención inmediata a la División Investigaciones, cuyos efectivos iniciaron diversas tareas tendientes a establecer la ubicación del rodado y la identificación de los presuntos autores. Las diligencias incluyeron el relevamiento de cámaras de seguridad y la obtención de distintos elementos de interés para la causa.

En continuidad con la investigación, y tras desplazarse hacia la localidad de Las Heras para profundizar las pesquisas, en la jornada del martes 21 de octubre, alrededor de las 09:53 horas, los efectivos observaron el vehículo denunciado estacionado sobre calle Signo, casi intersección con Puerto San Julián, sin ocupantes a bordo.

Puesta en conocimiento la sede judicial interviniente, se dispuso el secuestro del rodado, quedando el mismo a disposición del magistrado actuante para la prosecución de las diligencias de rigor.

División Comunicación y Difusión – Policía de la Provincia de Santa Cruz

