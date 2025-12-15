Nuevo ingreso Profesional al hospital local

Las Heras-, A través de las redes sociales, se dio una nueva bienvenida al equipo de salud.

Desde la dirección anunciaron sentirse orgullosos en anunciar la incorporación de la 𝗗𝗥𝗔. 𝗚𝗔𝗨𝗡𝗔 𝗟𝗨𝗖𝗜𝗔𝗡𝗔 𝗔𝗡𝗗𝗥𝗘𝗔 a nuestro plantel profesional.

La misma es especialista en 𝗗𝗶𝗮𝗴𝗻ó𝘀𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗽𝗼𝗿 𝗜𝗺á𝗴𝗲𝗻𝗲𝘀.

De esta manera la doctora aportará experiencia, formación y un fuerte compromiso con la atención centrada en los pacientes.

Su llegada permite seguir fortaleciendo uno de los servicios fundamentales para el diagnóstico y tratamiento oportuno, ampliando la capacidad de respuesta de nuestro establecimiento.

La doctora se integra bajo modalidad monotributista y cuenta con matrícula profesional MP 4518.

Desde la dirección agradecen su disposición para sumarse a este equipo de trabajo y confiamos en que su incorporación será de gran valor para toda la comunidad.

¡Le damos una cálida bienvenida y le deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa!.

#AreaDeComunicacion

Visited 14 times, 14 visit(s) today