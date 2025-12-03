Vidal presentó el 1er proyecto agroproductivo público-privado provincial

Santa Cruz-, En el marco de la Jornada a Campo “Desafíos y oportunidades para producir en Santa Cruz”, realizada este sábado 29 de noviembre en El Calafate, el gobernador Claudio Vidal participó de la actividad acompañado por el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, productores, técnicos, funcionario provinciales y jóvenes de la región.

La propuesta fue organizada por AgroCalafate, Estancia Alice, Cerro Frías y Santa Cruz Puede SAU, y reunió a participantes interesados en el desarrollo de nuevos modelos productivos para la provincia, especialmente vinculados a la generación de forrajes y granos en la zona de precordillera andina.

El encuentro se produjo en la Estancia Alice donde participaron el presidente de Santa Cruz Puede, Gustavo Sívori; el titular del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, y estudiantes de la Escuela Agropecuaria Provincial Nº1 de Gobernador Gregores.

Durante su intervención, el mandatario provincial destacó la importancia de impulsar iniciativas que fortalezcan el trabajo rural y la diversificación productiva. En este sentido, remarcó que “la única forma de salir adelante es a través del trabajo, del esfuerzo y la producción; esto es clave para que podamos desarrollar nuestra provincia”.

Vidal subrayó que Santa Cruz tiene el potencial para dejar atrás años de limitaciones, y avanzar en proyectos concretos. “Durante muchos años nos dijeron que no se podía. Yo creo que sí se puede cuando hay voluntad, cuando hay ganas de trabajar y estamos convencidos de que el esfuerzo es el camino” afirmó.

Asimismo, instó a los productores, jóvenes y actores del sector a involucrarse activamente. “Qué bueno que estén los jóvenes presentes; son el presente y el futuro. Así como los primeros pobladores trabajaban de sol a sol, nosotros debemos retomar esas ideas y animarnos a producir”, expresó.

Superar el asistencialismo y apostar a la diversificación

En su mensaje, el gobernador enfatizó la necesidad de crecer hacia un modelo que priorice la producción como motor de desarrollo.

“El Estado no da para más. Hay que producir, hay que trabajar. No podemos seguir siendo la provincia con más empleados públicos; así nunca vamos a salir adelante”.

También pidió acompañamiento al sector rural y a las instituciones nacionales considerando que “necesitamos que los productores se animen». «Esta es la primera vez en muchos años que hay un gobierno que apuesta a la producción. Nicolás -dirigiéndose al presidente de la SRA- siempre tuviste predisposición; ahora te voy a pedir un poquito más de ayuda en contactos y relaciones” expresó.

El mandatario agradeció además el trabajo de los equipos provinciales vinculados al área productiva y destacó la incorporación de jóvenes profesionales.

“Nos llena de orgullo que Tomás -Ciurlanti de la empresa Agro Calafate- sea parte del equipo; quedó demostrado que se puede y que la juventud tiene mucho para aportar” afirmó.

Una jornada para observar, aprender y proyectar

La actividad incluyó un recorrido técnico por las áreas de ensayo, demostraciones de maquinaria agrícola, análisis de suelos, prácticas de siembra, control de malezas, confección de rollos y una demostración aérea con dron.

Los asistentes pudieron conocer avances en la producción local de granos y forrajes, evaluar su potencial en el clima santacruceño y dialogar sobre la importancia de incorporar tecnología y trabajo articulado entre el sector público y privado.

Un mensaje final: dejar atrás el “no” y avanzar

El gobernador cerró su intervención con una reflexión sobre la importancia de superar las resistencias históricas que frenaron el desarrollo provincial.

“Hay que terminar con ese ‘no’ gigante que muchas veces ponemos nosotros mismos. Hay que animarse. Sumando voluntades, se puede. Vamos por el sí” concluyó el gobernador Vidal.

