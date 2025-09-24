Municipio se reunió con deportistas

Las Heras-, El intednete Antonio Carambia anuncio que acompañan a nuestras deportistas.

De esta manera anuncio que dias atras el secretario de Gobierno, Julián Sauco, recibió a las chicas del Club de Formación Juventus Femenino, a quienes se les entregaron camisetas como colaboración para que sigan creciendo y disfrutando de este hermoso deporte.

El Intedente ademas manifesti que: «Desde la Intendencia seguimos apostando al deporte, porque es un espacio de contención y oportunidades para todos.

¡Muchos éxitos en este camino, chicas!

