Güenchenen: Entendemos que hicimos mucho, vamos a trabajar para hacer mucho más

Santa Cruz-, Así lo expresó el Secretario General del Sindicato Petrolero y Presidente de la Mutual 12 de Septiembre, Rafael Güenchenen, en el marco de la primera jornada de memoria y balance desarrollada desde su asunción en ambos cargos. Anunció la construcción de una Escuela del Viento en Caleta Olivia, la ampliación al nivel secundario de las de Pico Truncado y Las Heras, la creación de una granja agrícola para abastecer de pollo y huevo a las Proveedurías; el inicio de proyectos de viviendas en Pico Truncado, Las Heras y Río Gallegos; y la impulsión del proyecto de farmacia sindical.

Hace instantes concluyó en el polideportivo Salomón de Río Gallegos la primera ceremonia de memoria y balance desde la asunción de Rafael Güenchenen como Secretario General del Sindicato Petrolero y Presidente de la Mutual 12 de Septiembre. Más de 1500 afiliados aprobaron de manera unánime el resumen de gastos, ingresos e inversiones del último ejercicio de la mutual.

“Uno recuerda aquellos años cuando nos tocó con Claudio ganar las elecciones, y el primer paso, fue desafiliarnos definitivamente de la federación. Allí empezamos a construir una historia diferente en Santa Cruz. Ese 12 de septiembre fue un día histórico, que hoy le da nombre a la Mutual” señaló Güenchenen, iniciando su discurso.

“Una mutual que vino a traer todos los beneficios que necesitábamos. Arrancamos muy humildemente, recorriendo el campo y comentando los sueños que podíamos realizar desde la mutual. Cuando empezamos a mostrar beneficios como los útiles escolares, las escuelitas de apoyo educativo, la caja de alimentos básicos, nuestros afiliados se empezaron a dar cuenta que esto iba en serio. Empezaron a creer, y así surgió la compra de la primera escuela de la mutual 12 de septiembre en Pico Truncado” añadió el presidente de la mutual.

“Seguimos con este programa educativo, y avanzamos rápidamente en Las Heras con el colegio propio, la escuelita del viento. Avanzamos con la medicación de forma gratuita para nuestros afiliados. Nos dijimos ‘cómo no vamos a poder generar puestos de trabajo’ y avanzamos con la fábrica textil. No nos quedamos ahí, sino que veíamos que nuestros afiliados y la sociedad padecían que un círculo de 4 o 5 empresarios manejaban la canasta básica y el precio de la carne, y que cada vez que discutíamos paritarias remarcaban todos los precios, y eso afectaba muy fuerte, y dijimos ‘porqué no podemos tener nuestras propias proveedurías’. Créanme que fue muy duro, pero los resultados están a la vista” puntualizó.

“Creamos una mutual solidaria que estiró los brazos par que el pueblo de Santa Cruz se vea beneficiada con productos de calidad a buen precio” complementó.

“Y después dijimos la carne, ‘porqué tenemos que depender de otras provincias’ y avanzamos en la construcción del feed lot” resaltó.

“Seguimos trabajando en educación. La escuela de Rio Gallegos es un proyecto modelo, con un programa muy avanzado, robótica, inglés, tecnología, de los mejores del país. Un modelo agrotécnico, diferente, donde podemos darle a nuestros hijos la posibilidad de darle clases todo el año, par que lleguen a la universidad preparados” señaló Güenchenen.

“Hoy tenemos mas de 500 trabajadores que dependen de la mutual. Miren si no hemos podido llegar con beneficios y con fuentes de trabajo” exclamó, ante el aplauso general.

“Para mí es una emoción muy grande. Quiero agradecerle a Claudio, y a todo el equipo de la mutual, a los profesionales. Porque esto si no lo hacemos entre todos, cuidando los recursos, es imposible. Acá ninguno cobra salario de la mutual, vinimos a trabajar por los afiliados, por la familia, por los adherentes. Y hoy me quiero comprometer a que vamos a iniciar los tramites para comenzar el 2025 el ciclo lectivo secundario en Las Heras y en Pico Truncado, y vamos a iniciar la obra en caleta Olivia, de una escuela modelo, de los mejores modelos de Sudamérica” anunció.

“También vamos a empezar un proyecto de granja agrícola para que en las góndolas de las proveedurías tengamos carne blanca, de pollo, huevos, productos frescos elaborados desde nuestros feedlot” añadió Güenchenen.

“Vamos a iniciar el proyecto de viviendas en Rio Gallegos, Las Heras y Pico Truncado, y vamos a fortalecer y mejorar la obra del barro petrolero en Caleta Olivia. Por eso les pido a todos el mayor esfuerzo para que se pueda concretar” puntualizó.

“Vamos a tener la posibilidad de avanzar en las farmacias propias de la mutual. Todos sabemos los costos de la medicación, como se elevaron, es un desafío muy grande, y lo vamos a asumir. No vinimos a quedarnos con todo lo que hicimos, sino que vinimos a superarnos, a trabajar por ustedes” finalizó.