Hermana del minero fallecido dejo un conmovedor mensaje

Santa Cruz-, Se trata de Daniel Ochoa, una de las dos personas que murieron por inhalación de gases dentro de la mina. Su hermana lo despidió con sentidos mensajes en redes sociales.

La madrugada de este miércoles fue trágica y enluta a Santa Cruz. Sucede que murieron dos mineros en el yacimiento Cerro Negro de Santa Cruz y el reporte de la policía de Santa Cruz habla de inhalación de gases dentro de la mina.

Lo sucedido fue inicialmente confirmado e informado por la propia minera Newmont Cerro Negro a través de un comunicado.

Se trata de Rosana Ledesma y Daniel Ochoa, quienes son despedidos en redes con mucho dolor, en especial por la hermana de Daniel, Tahyana Ochoa, quien realizó diferentes publicaciones.

Qué informó la policía sobre la muerte de los dos mineros en Santa Cruz

PERITO MORENO

«Hermano te fuiste haciendo lo que más te gustaba , TE AMAMOS», indicó en primera medidad, ya con el paso de las horas tras una publicación inicial en la que indicó: «ETERNAMENTE DESCANSA MI VIDA. Todavía sin dormir se me parte la cabeza, mi Dios sólo pido que todo sea una confusión. Quedaron abrazos pendiente y la ptm PORQUE NO TE ABRACE MAS FUERTE LA ÚLTIMA VEZ QUE ESA IBA HACER NUESTRA ÚLTIMA CENA. SOLO TE ESPERABA PARA ESA JUNTADA CUANDO VOLVIERAS MI NEGRO, JAMÁS IMAGINÉ QUE ESE MIÉRCOLES ESE ABRAZO Y ESE CHAU QUE NO DIJIMOS, IBA HACER UN HASTA SIEMPRE». (El Diario Nuevo Día)