Hospital agradeció a lavadero local

Las Heras-, A través de la pagina del hospital local, se realizo un agradecimiento al Lavadero MAB

Desde el Servicio de Choferes queremos expresar nuestro sincero agradecimiento al Lavadero MAB por su colaboración y excelente predisposición para mantener en óptimas condiciones los móviles de nuestro parque automotor.

Su compromiso y buena voluntad hacen una gran diferencia en nuestro trabajo diario y en el servicio que brindamos a la comunidad.

¡Muchas gracias por el apoyo de siempre!

