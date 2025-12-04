Muestra anual de la Academia de Ritmos Municipal baila y Vida

Las Heras-, Desde el municipio anunciaron que días atrás se disfruto de una jornada llena de energía, talento y emoción junto a los más de 70 alumnos que conforman esta academia municipal, entre categorías infantiles, juveniles y adultos.

Cada coreografía fue una muestra del compromiso, el trabajo y la pasión que ponen a lo largo del año.

Desde la organización agradece a todas las familias, alumnos y vecinos que acompañan y apoyan estas propuestas que fortalecen nuestra cultura local.

Seguimos por el camino de la cultura, el arte y los encuentros que nos unen como comunidad.

#IntendenciaAntonioCarambia

Visited 16 times, 12 visit(s) today