Hospital saluda y rinde homenaje al área de Vacunación

Las Heras-, Desde el Hospital Distrital local, a través de las redes sociales rinden un merecido homenaje al 𝙀𝙦𝙪𝙞𝙥𝙤 𝙙𝙚 𝙑𝙖𝙘𝙪𝙣𝙖𝙘𝙞ó𝙣 𝙙𝙚𝙡 𝙃𝙤𝙨𝙥𝙞𝙩𝙖𝙡 𝘿𝙞𝙨𝙩𝙧𝙞𝙩𝙖𝙡 𝙇𝙖𝙨 𝙃𝙚𝙧𝙖𝙨, quienes con esfuerzo, compromiso y enorme vocación de servicio trabajan día a día por la salud de toda la comunidad.

La tarea del vacunador va mucho más allá de aplicar una dosis:

✅ Es acompañar con una palabra de tranquilidad.

✅ Es brindar información clara y confiable.

✅ Es estar presente en cada campaña y en cada escuela.

✅ Es ser parte fundamental de la prevención y del cuidado colectivo.

En nombre de toda la institución, expresan sus más sincero reconocimiento a cada integrante de este equipo, por su entrega en los tiempos más difíciles —como lo fue la pandemia— y por seguir adelante con la misma pasión y responsabilidad que los caracteriza.

Gracias por protegernos, por estar siempre al servicio de la comunidad y por recordarnos que vacunarse es un acto de amor y solidaridad.

¡Feliz Día del Vacunador!

