Municipio trabaja en mantenimiento y marcación de calles

Las Heras-, A través del municipio informan que desde la Secretaría de Ambiente continúa trabajando en el mantenimiento y limpieza de nuestras calles:

Las mismas son las siguientes donde se le pide a la comunidad circular con precaución:

✔️ Islas Malvinas – Barrio Centro

✔️ Avenida 25 de Mayo – B°120 Viviendas

✔️ Calle SEIBO – Barrio Calafate

Al mismo tiempo, la Secretaría de Obras Públicas avanza con el adoquinado en:

✔️ Calle Gobernador Moyano – Barrio Rosario Vera Peñaloza

✔️ Calle Los Cipreses – Barrio Calafate

✔️ Calle Las Fresias – Barrio Calafate

✅ Seguimos mejorando nuestra ciudad, para que cada día esté más linda y ordenada.

#IntendenciaAntonioCarambia

