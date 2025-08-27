Municipio trabaja en mantenimiento y marcación de calles

Las Heras-, A través del municipio informan que desde la Secretaría de Ambiente continúa trabajando en el mantenimiento y limpieza de nuestras calles:
Las mismas son las siguientes donde se le pide a la comunidad circular con precaución:
✔️ Islas Malvinas – Barrio Centro
✔️ Avenida 25 de Mayo – B°120 Viviendas
✔️ Calle SEIBO – Barrio Calafate
Al mismo tiempo, la Secretaría de Obras Públicas avanza con el adoquinado en:
✔️ Calle Gobernador Moyano – Barrio Rosario Vera Peñaloza
✔️ Calle Los Cipreses – Barrio Calafate
✔️ Calle Las Fresias – Barrio Calafate
✅ Seguimos mejorando nuestra ciudad, para que cada día esté más linda y ordenada.
#IntendenciaAntonioCarambia
