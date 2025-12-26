Se produjo un incendio accidental este 25 de diciembre

Rio Gallegos-, A traves de un parte de prensa, la División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, informo que este 25 de diciembre, alrededor de las 12:50 horas, el personal de la División Comisaría Cuarta de Río Gallegos intervino ante un principio de incendio registrado en un inmueble ubicado sobre calle Ayohuma al 500, de la ciudad capital.

La intervención se originó a partir de un aviso recibido por el Centro de Despacho, comisionándose de inmediato móviles policiales al lugar. Al arribar, el personal constató la existencia de tres viviendas dentro del mismo predio, dos de construcción liviana y una de material sólido, observándose que la vivienda emplazada en el sector posterior se encontraba afectada por el foco ígneo.

De manera preventiva, se procedió a evacuar a los ocupantes tanto de la vivienda siniestrada como de los inmuebles lindantes, resguardando la integridad física de las personas presentes. En forma simultánea se solicitó la presencia de personal del Cuartel de Bomberos, quienes lograron sofocar el incendio, evitando su propagación.

Asimismo, se requirió asistencia sanitaria para los moradores que se encontraban en el interior del domicilio afectado, quienes presentaban quemaduras de carácter leve e inhalación de humo.

Las personas asistidas fueron trasladadas preventivamente al nosocomio local, encontrándose fuera de peligro.

En el lugar trabajó personal policial con colaboración de refuerzo hídrico, efectivos de la División Comando de Patrulla, de la División Comisaría Quinta y de la División Investigación Pericial Zona Sur, quienes realizaron las diligencias correspondientes. De acuerdo a las primeras pericias, el incendio habría sido de carácter accidental, originado por la presencia de brazas encendidas en proximidad a la vivienda.

Tomó conocimiento de lo actuado el Juzgado de Instrucción Nº 1 de la ciudad de Río Gallegos, a través de su Secretaría de turno, continuándose las actuaciones de rigor conforme a la normativa vigente.

