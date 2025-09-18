Intendente Carambia invita a celebrar los 111 años de la ciudad

Las Heras-, Desde las redes sociales el Intendente comenzó la invitación con el mensaje; » ¡Las Heras está de fiesta!»..

Carambia invita para el próximo domingo 5 de octubre, todos los vecinos al Complejo 11 de Julio para celebrar juntos los 111 años de Las Heras.

Las entradas seran libre y gratuita.

Carambia además dijo: «Vengan con la familia, amigos y vecinos a compartir este día tan especial».

También hay que recordar que paralelamente ya desde el viernes 03 y sábado 04 se contara como parte de la celebración, la fiesta gastronómica Fuegos de la Estema, en su segunda edición.

