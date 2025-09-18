Se descompuso y falleció mientras circulaba por la ruta

Caleta Olivia-, Con Intervención de Bomberos, el Departamento Zona II de Bomberos, de la División Cuartel 5, acudió a un llamado por un accidente vehicular en la Ruta 3.

Se movilizaron los móviles 819 (Autobomba) y 996 (rescate liviano) con 5 efectivos.

Al llegar al lugar del accidente, se constató el despiste de una camioneta que impactó contra unos montículos de tierra.

Lamentablemente, el personal médico confirmó el fallecimiento de la persona que conducía el vehículo.

En el lugar, bomberos trabajaron en coordinación con Bomberos Voluntarios 2 de Junio y otros equipos de emergencia para asegurar la zona.

Personal bomberil extiende sus condolencias a la familia y amigos de la víctima.

Bomberos Superintendencia.

#bomberos #CaletaOlivia #EmergenciaVial #Ruta3

Visited 477 times, 475 visit(s) today