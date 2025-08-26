Joven conductora despisto y termino chocando el guarda rail

Las Heras-, A las 02:45 Hs, en la comisaría local, recibió un llamado telefónico en la guardia de la División Comisaria Segunda aduciendo que había ocurrido un incidente de tránsito sobre ruta provincial N43 frente a la plaza del barrio Malvinas.

Hacia el lugar se dirigieron numerarios policiales y constataron que un vehículo marca Chevrolet Celta había chocado con el guarda rail, y en el asiento trasero se encontraba una persona de sexo femenino de 20 años.

En entrevista mantenida con la ciudadana adujo que perdió el control del volante y que por el impacto del choque termino en el asiento trasero.

Rápidamente fue evacuada hacia el nosocomio local por personal sanitario y una vez examinada certificaron lesiones graves.

En el lugar de los hechos trabajo Personal de Accidentologia Vial que determino la dinámica del incidente como despiste seguido de choque, y una vez terminada las tareas de rigor y al no existir terceros involucrados y mediante extracción sanguinea arrojo negativo a alcoholemia y se procedió a la entrega de la unidad automotriz a la progenitora de la conductora, la cual retiro el vehículo por sus propios medios.

Visited 1 times, 1 visit(s) today