Se le incendio el auto en plena ruta y a 10 km de la ciudad.

Las Heras-, El día domingo a las 09:15 hs se dio aviso a la Unidad del Cuartel 11 de bomberos sobre un incendio de un vehículo Renault, al costado de la ruta provincial 43, tramo que une Las Heras con Perito Moreno.

Al arribar el autobomba al lugar indicado, el fuego sobre el automóvil era generalizado.

Por tal motivo, los bomberos procedieron a desplazar una línea de apagado rápido para controlar y lograr extinguir el incendio.

Se supo que el vehículo en cuestión era conducido por una mujer mayor de edad, domiciliada en la vecina localidad de Perito Moreno y que viajaba sola al momento del hecho.

Afortunadamente solo se registraron pérdidas materiales y una vez realizada las pericias se determinó que las causa del incendio fue accidental.

Intervino en el hecho Personal de la División de Cuartel 11 , Personal de División Comisaria Primera, Gabinete Criminalistico local.

