La Candidata Martínez se reunió con autoridades del Comité de la UCR

Las Heras-, La abogada radical que pertenece al sector político liderado por el vicegobernador Fabián Leguizamón, resaltó la importancia de “construir consensos para un radicalismo más unido y presente”.

Esta tarde, la candidata a diputada nacional por la lista Por Santa Cruz, Dra. Gisella Martínez -quien pertenece al sector del radicalismo que tiene como principal referente al vicegobernador Fabián Leguizamón-se reunió con Abel Santamaría y Fernando Soria, presidente y vicepresidente del Comité de la Unión Cívica Radical en Las Heras.

Martínez, en representación del radicalismo, mantuvo una charla con las autoridades partidarias de esa localidad acerca del rol del radicalismo santacruceño en el escenario político actual, en el marco de una recorrida por la zona norte de la provincia para dialogar con distintos actores del interior provincial.

En este sentido, la candidata a diputada nacional por la lista encabezada por José Daniel Álvarez, calificó la reunión como “productiva” y destacó la importancia “de mantener este tipo de encuentros clave para construir consensos, intercambiar miradas, fortalecer al partido y proyectar un radicalismo más unido, activo y presente, a fin de poder brindar respuestas a las distintas problemáticas y demandas de cada localidad”.

