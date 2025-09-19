La candidata Martínez se reunió con la candidata a presidenta de la Comisión de Fomento

Cañadón Seco-, Del mismo modo, la abogada se reunió con un grupo de referentes y jóvenes radicales en la localidad de Las Heras. Mañana estará junto al vicegobernador Fabián Leguizamón en la ciudad de Caleta Olivia.

La candidata a diputada nacional Gisella Martínez, por la lista Por Santa Cruz encabezada por el jefe de Gabinete, José Daniel Álvarez, se reunió con referentes del radicalismo ayer en la localidad de Las Heras, en el marco de la recorrida por la zona norte de la provincia para conversar con diferentes actores sociales, vecinos y referentes de cada localidad.

En este contexto, Martínez fue recibida por Candela Pittacolo, David Villegas de la UCR Las Heras, con quien conversó acerca de la situación actual del partido, la necesidad de diálogo interno, de retomar el vínculo con los afiliados para fortalecer al radicalismo santacruceño y analizaron el panorama político de cara a las elecciones legislativas que se disputarán el próximo 26 de octubre.

Asimismo, se reunió con un grupo de jóvenes radicales con quienes conversó acerca de la situación actual de la Juventud Radical, la necesidad de tener una voz que represente a los jóvenes desde la Cámara de Diputados, y sobre los distintos proyectos en materia de educación, salud, cultura, deporte, producción, modernización, que apunten a generar desarrollo y más oportunidades para los santacruceños.

Luego, Martínez viajó hasta la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, donde mantuvo un encuentro con Noelia Arias, quien actualmente es candidata a presidenta de dicho comisionado por la lista “Vamos Cañadón”, en representación del partido SER.

Allí fue recibida por vecinos y militantes de ese espacio político con quienes pudo dialogar acerca de la necesidad de seguir trabajando para llevar respuestas a las demandas de la comunidad, la importancia de involucrarse en política, de compartir e intercambiar ideas, de la participación de los jóvenes en los espacios de toma de decisiones, entre otros temas.

Por último, la abogada radical que integra el espacio político que tiene como referente al vicegobernador Fabián Leguizamón, resaltó: “La importancia de trabajar unidos, de buscar consensos, de intercambiar miradas entendiendo que todos compartimos un mismo objetivo: continuar trabajando en pos del bienestar de los santacruceños y defender los recursos e intereses de nuestra provincia desde el Congreso”.

Visited 11 times, 9 visit(s) today