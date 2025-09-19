Municipio esta semana trabaja en siete puntos de la ciudad

Las Heras-, Desde la Secretaría de Ambiente siguen trabajando día a día para que los espacios públicos luzcan más lindos y cuidados.

En esta jornada, el equipo estuvo realizando tareas de mantenimiento en distintos puntos de nuestra localidad:

• Calle Antiguos Pobladores

• Calle San Martín

• Biblioteca Pública Municipal “Domingo Faustino Sarmiento”

• Terminal de Ómnibus “Punta Rieles”

• Avenida Perito Moreno

• Calle 13 de Diciembre

• Calle Honduras

Desde el municipio felicitan a cada trabajador y trabajadora por su gran esfuerzo y compromiso con la comunidad!

