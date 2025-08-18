Se realizó el acto protocolar en la plaza por el 17 de agosto.

Las Heras-, La municipalidad local, realizo el acto conmemorativo por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, Padre de la Patria.

El homenaje se llevó a cabo en la Plaza General San Martín, donde vecinos, instituciones y autoridades se reunieron para recordar su legado de libertad, unidad y valentía.

Con tres canciones patrias a cargo del coro Gral Las Heras, interprete en Lengua de Señas fueron algunos de los momentos más emotivos de la ceremonia.

También las banderas estuvieron a media asta, hasta que finalmente en la ceremonia se arrió la misma hasta lo más alto

Desde la organización dan las Gracias a todos los presentes por mantener viva la memoria de quien nos enseñó que el amor a la Patria se demuestra con hechos y compromiso.

#IntendenciaAntonioCarambia

