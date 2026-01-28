La Sesión Inaugural de la Cámara de Diputados se realizará el 1 de marzo

Santa Cruz-, La Sesión Inaugural de la Cámara de Diputados de Santa Cruz se realizará el 1 de marzo en el Polivalente de Arte de Río Gallegos

El vicegobernador Fabián Leguizamón -en su calidad de presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz- confirmó que la Sesión Inaugural correspondiente al 53° Período Legislativo se realizará el próximo domingo 1 de marzo en las instalaciones del Centro Polivalente de Arte N° 1 sito en la intersección de las calles Comodoro Py y Comandante Luis Piedra Buena de la ciudad de Río Gallegos.

La sesión será presidida por el vicegobernador Fabián Leguizamón, contará con la presencia de los legisladores y del Gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, quien brindará un mensaje dirigido al pueblo santacruceño.

