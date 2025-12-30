Producto del choque, casi termina dentro del Anses

Las Heras-, este pasado lunes 29 de diciembre en horas de la noche, se produjo un incidente de transito.

El mismo ocurrió en la esquina de San Martin y esquina Malvinas de la ciudad frente a la oficina del Anses.

Una camioneta marca Toyota y una automóvil Ford Ka, colisionaron en la esquina mencionada.

Ambos vehículos eran conducidos por mujeres mayores de edad y el Ford Ka termino subido a la vereda del la oficina del Anses como se ve en la imagen.

Según lo relatado por fuentes policiales, una menor también acompañaba a la conductora del rodado mas chico.

En el lugar trabajo personal de la comisaria seccional primera, el área de criminalística y del hospital local.

