Martínez: “No avalamos las medidas contra los más sectores vulnerables ni los discursos de odio”

Santa Cruz-, La candidata a diputada nacional de la lista Por Santa Cruz encabezada por José Daniel Álvarez, apuntó contra las políticas del Gobierno Nacional y criticó al kirchnerismo: “No podemos volver al pasado”.

La candidata a diputada nacional, Gisella Martínez, de la lista Por Santa Cruz encabezada por José Daniel Álvarez, expresó su postura sobre distintos temas referidos al panorama actual a nivel nacional y provincial. La abogada radical de 35 años que proviene del sector que tiene como referente al vicegobernador Fabián Leguizamón, reafirmó: “Nuestro partido se integró a este frente respaldando y acompañando al Gobierno Provincial”.

Por otra parte, Martínez criticó las polémicas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, manifestándose en contra de los vetos a la ley de discapacidad, el aumento de las jubilaciones, los recortes en salud, asistencia social y educación: “Se avasallan derechos humanos, se ataca sistemáticamente a los más débiles y vulnerables, nosotros no acompañamos esas políticas destructivas. Somos lo opuesto al odio y la falta de diálogo”, señaló la candidata.

Del mismo modo, enfatizó: “Estamos en un momento crítico donde el Gobierno Nacional avanza con violencia hacia los más débiles. Nosotros no representamos eso, nunca lo vamos a hacer. No avalamos los discursos de odio, de discriminación, que apuntan en contra de los sectores más vulnerables. Desde el Gobierno Nacional se promueve una violencia institucional que no nos representa. No podemos permitir que esto continúe”.

Asimismo, Martínez aclaró: “Tampoco podemos volver al pasado, que tanto daño le hizo a nuestro pueblo. No hay que volver al kirchnerismo, no podemos volver a la corrupción y a la desidia en la provincia. Los que nos gobernaron durante 30 años, dejando una provincia abandonada y saqueada, son los que hoy dicen tener las fórmulas para sacarla adelante”.

En cuanto a la ampliación de 5 a 9 la cantidad de vocales del Tribunal Superior de Justicia, señaló: “Es una gran herramienta que nace a partir de una decisión política, para consolidar la democracia, la transparencia, la celeridad, la imparcialidad y el equilibrio dentro del Poder Judicial. Esto permitirá agilizar la justicia, que es una de las demandas que tiene la comunidad”.

Por último y en relación al nuevo sistema electoral, la candidata a diputada nacional informó: “Estamos trabajando en capacitaciones para explicar cómo se vota con el nuevo sistema de Boleta Única. Es realmente un avance en lo que tiene que ver con la transparencia y el respeto al voto de cada ciudadano. Es importante que los vecinos vayan a votar, que vuelvan a confiar en la política como herramienta de transformación que nos va a permitir sacar a Santa Cruz adelante”.

