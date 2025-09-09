UTN: “Cuidar el ambiente para generar oportunidades: una experiencia concreta”

Santa Cruz-, La Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Santa Cruz, invita a la comunidad a participar de la charla “Cuidar el ambiente para generar oportunidades: una experiencia concreta”, que se realizará el próximo miércoles 10 de septiembre a las 18.30 horas en el Aula Magna de la UTN FRSC.

La exposición estará a cargo de Mariano Ilarragorri y Cintia Alvado, quienes compartirán su experiencia dentro del Programa POA: Carbono y Ganadería Regenerativa en la Patagonia. Esta iniciativa busca combatir la desertificación y mejorar la productividad de los suelos patagónicos, proponiendo un modelo de producción sustentable y económicamente beneficioso.

Esta experiencia se basa en reemplazar el pastoreo continuo por la ganadería regenerativa, un sistema que alterna períodos de pastoreo moderado con descansos prolongados del suelo. Gracias a esta práctica, se logra la recuperación de las pasturas, un aumento de la productividad y la generación de créditos de carbono, que permiten a los productores obtener ingresos adicionales mientras contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Desde la FRSC se invita a compartir en este encuentro una visión diferente

La charla está abierta a estudiantes y al público en general. Inscripciones disponibles en: https://t.mtrbio.com/utn_frsc , seleccionando el botón Charlas Ciclo Combinado.

