Avanza la construcción del quincho del Polideportivo de SIPGER

Las Heras-, La obra del quincho del Polideportivo de SIPGER en Las Heras continúa avanzando a paso firme, consolidándose como un espacio moderno destinado al encuentro, la recreación y el desarrollo de actividades sociales y comunitarias.

El proyecto, impulsado por la conducción del Secretario General Rafael Güenchenen, contempla un edificio con capacidad para más de 200 personas, un salón de usos múltiples de 230 m² para eventos, capacitaciones y reuniones, 16 baños distribuidos entre sectores masculinos y femeninos, y una cocina equipada de 42 m² que permitirá brindar un servicio integral.

En las últimas horas, el Secretario Adjunto Nallib Rivera, acompañado por miembros de comisión, recorrió la obra para supervisar los avances. Durante la visita destacó la calidad y el nivel de detalle de los trabajos, que ya se encuentran en una etapa próxima a su finalización.

Este nuevo espacio se enmarca en la política de infraestructura que lleva adelante SIPGER, orientada a fortalecer la comunidad y mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias en toda la provincia.

