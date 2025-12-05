Asalto a Diarco: Tiro, herido y detenidos

Caleta Olivia-, Cuatro delincuentes armados ingresaron al mayorista, maniataron a empleados con precintos e intentaron concretar el robo. La rápida alerta del gerente permitió la llegada policial. En la huida, un asaltante apuntó a un efectivo, quien respondió con un disparo en la pierna. Hay dos detenidos y dos prófugos.

Un violento episodio de inseguridad se vivió en la sucursal del mayorista Diarco de Caleta Olivia, donde un grupo comando fuertemente armado intentó llevar a cabo un asalto que terminó en una persecución y un tiroteo con la Policía.

Fuentes policiales confirmaron que cuatro delincuentes ingresaron al establecimiento con armas de fuego y, bajo amenazas, procedieron a atar a los empleados con precintos para concretar el robo.

Alerta por cámaras y respuesta policial

La clave para desbaratar el asalto fue la rápida reacción del gerente del local, quien se había encerrado en una de las oficinas. Desde allí, el ejecutivo logró observar el desarrollo del robo a través de las cámaras de seguridad y dio aviso inmediato a la Policía.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, los delincuentes intentaron darse a la fuga. En el caos de la huida, dos de los involucrados lograron escapar, activando un operativo de búsqueda en toda la ciudad.

Tiros y detención con herido

Los otros dos asaltantes fueron interceptados en el lugar. Uno de ellos salió con un arma de fuego y, en un acto de extrema peligrosidad, apuntó directamente contra uno de los policías.

El efectivo actuó en respuesta inmediata, disparándole al delincuente en la pierna para reducirlo. El asaltante herido, que presenta una lesión de arma de fuego, fue rápidamente inmovilizado y trasladado al nosocomio local por personal médico para recibir atención. El otro asaltante fue reducido y detenido sin oponer mayor resistencia. (Tiempo Sur)

Visited 188 times, 188 visit(s) today