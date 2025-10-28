Molina, Lanesán y Guzmán, electos diputados por Santa Cruz

Santa Cruz-, La provincia de Santa Cruz definió este domingo sus tres bancas para la Cámara de Diputados de la Nación en el marco de las elecciones legislativas. Según el escrutinio oficial, la lista de Fuerza Santacruceña (PJ) se impuso con aproximadamente el 32,10 % de los votos, mientras que la fuerza liderada por La Libertad Avanza alcanzó alrededor del 31,70 %.

La tercer fuerza fue Por Santa Cruz con un 15,42 %, seguido por otras agrupaciones que no superaron el doble dígito.

Estas cifras marcan un escenario de alta competencia entre los principales espacios, con una diferencia mínima entre el primero y el segundo puesto. La jornada electoral también coincide con la implementación del nuevo sistema de Boleta Única de Papel y se convirtió en una señal de la reconfiguración política en la provincia.

Durante la noche electoral, representantes de Fuerza Santacruceña destacaron la “amplia movilización” que les permitió superar por un margen estrecho a su rival, mientras desde La Libertad Avanza reconocieron la buena performance pero anticiparon que analizarán los primeros datos en detalle. (Santa cruz en el Mundo)

