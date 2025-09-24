Exitoso traslado de un paciente durante una evacuación sanitaria

Las Heras-, Desde le Hospital Distrital anunciaron sobre el exitoso trabajo.

Este martes en horas de la tarde, un fuerte ruido sobre la ciudad, hicieron que los vecinos observaran el despegue de un avión de gran porte y particular pocas veces visto.

Desde el nosocomio informaron que el equipo de emergencias volvió a demostrar su compromiso y profesionalismo.

En esta oportunidad, cumplió un rol fundamental en el traslado de un paciente durante una evacuación sanitaria, garantizando la atención y seguridad en cada paso del procedimiento.

Desde la dirección se siente orgulloso contar con un equipo preparado, humano y siempre dispuesto a responder cuando la comunidad lo necesita. #AreaDeComunicacion

