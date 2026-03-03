Nuevo enduro en Rio Deseado

Regionales-, En el marco de la 8ª Edición de la Fiesta Nacional de la Estepa Patagónica, llega un desafío pensado para los verdaderos apasionados del motor.

Atenciones amantes de las motos, cuatris y UTV.

¡La adrenalina se vive en la Estepa!

21 de marzo

Inscripciones abiertas

Más información: 297 412-9518

Viví la Estepa.

El enduro es una disciplina del motociclismo todoterreno de resistencia, practicada en la naturaleza (bosques, montañas, caminos de tierra) donde los pilotos deben superar terrenos difíciles, obstáculos naturales y pruebas cronometradas en tiempos prefijados. Combina alta exigencia técnica, resistencia física y habilidad, diferenciándose del motocross por ser una carrera más larga tipo rally y usar motos matriculables con mayor torque.

#FiestaNacionalDeLaEstepaPatagónica

