SATSAID Santa Cruz presente en la reunión de la CGT Zona Sur

Santa Cruz-, La seccional de SATSAID Santa Cruz participó de la reunión de la CGT Zona Sur, donde se abordaron temas centrales para las y los trabajadores.

Estuvo presente el Secretario General de la seccional Santa Cruz, Jorge Álvarez, representando a nuestro gremio y reafirmando el compromiso con la defensa de los derechos laborales.

📌 Durante el encuentro se trataron temas fundamentales como:

• Reforma laboral

• Situación de la obra social

• Desocupación

• Paritarias

Desde SATSAID Santa Cruz seguimos trabajando en unidad, fortaleciendo la organización y defendiendo cada puesto de trabajo.

