SATSAID Santa Cruz presente en la reunión de la CGT Zona Sur

Santa Cruz-, La seccional de SATSAID Santa Cruz participó de la reunión de la CGT Zona Sur, donde se abordaron temas centrales para las y los trabajadores.
Estuvo presente el Secretario General de la seccional Santa Cruz, Jorge Álvarez, representando a nuestro gremio y reafirmando el compromiso con la defensa de los derechos laborales.
📌 Durante el encuentro se trataron temas fundamentales como:
• Reforma laboral
• Situación de la obra social
• Desocupación
• Paritarias
Desde SATSAID Santa Cruz seguimos trabajando en unidad, fortaleciendo la organización y defendiendo cada puesto de trabajo.
Visited 21 times, 13 visit(s) today