Nuevo Ingreso Profesional al hospital

Las Heras-, Desde el hospital local, dieron la bienvenida al equipo hospitalario a un nuevo profesional.

En una pequeña ceremonia de presentación, se presento a Camila Rocio Vargas, Técnica Superior en mantenimiento en Instituciones de Salud.

La misma se incorporo al equipo mediante el decreto Ministerial N 0946/25.

Desde la direccion le desean el mayor de los éxitos en esta nueva etapa profesional, sumando su compromiso y conocimientos al fortalecimiento de nuestro hospital.

#AreaDeComunicacion

