Todos los resultados de la Aventura OSX 21 10 y 5 K  del cerro Punta Piedras

Rada Tilly-, El domingo 24 de Agosto desde el camping municipal de Rada Tilly y con la organización de Comodoro Corre, se largó la 16ta Edición de esta Aventura. Este año OSX Comodoro fue quien hizo posible la prueba.

A las 10:30 hs dio inicio la prueba principal de 21 K que recorría senderos propios del cerro Punta Piedras, el circuito incluía arena, mar, piedras, senderos de piedra y cañadones formados por las lluvias, resultando ganadores en damas Rosana Calderero, en caballeros Alberto Garcia.

La largada mas multitudinaria fue la de los 10 y 5 K quienes a las 11:00 AM partieron a recorrer sus respectivos circuitos perfectamente señalizados.

En los 10 Km fueron ganadores Ariana Miño en damas y Alejandro Menconi en caballeros, en los 5 k integrativos los primeros en llegar fueron Sofia Hurtado en damas y Daniel Soria en caballeros.

El día se presentó con nuestro viento pero que no desanimó a nuestros runners.

Cada corredor disfruto del derecho a participación de la prueba, la remera del evento y numero, clasificación, puestos de hidratación en la carrera y snack de llegada. También New vine estuvo presente y todos pudieron disfrutar una fría cerveza para recomponer energías

Se premió a todas las categorías de 5, 10 y 21 Km, y los ganadores de la general recibieron obsequios de OSX Comodoro.

Se contó con la presencia de corredores de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento, Caleta Olivia, Las Heras, Pico Truncado, Puerto Deseado entre otros

Este evento fue posible gracias a OSX Comodoro, New Vine Vinoteca, Instituto de Inglés Waves, Secretaría de Deportes de Rada Tilly.

Agradecimientos: Deportes Rada Tilly, Sr Pino Bellido, Alejandra Barrionuevo, Corredores y corredoras , y a todos los que hacen Comodoro Corre.

Agendemos la Edición 17 para el 09 de Agosto de 2026

21 Km

Clasificación General Caballeros

1.- Garcia, Alberto (La Vie Trail) 1:39:41

2.- Gomez, Pablo Joaquin (Oscar San Juan Running) 1:56:25

3.- Fernandez, Ariel Alejandro (Libre) 2:01:05

4.- Suarez, Manuel (Libre) 2:01:22

5.- Garcia, Nelson Dioni (Agrupacion Los Lebreles) 2:02:34

6.- Balochi, Gino Jesus (Team Fenix) 2:03:56

7.- Roldan, Rene Ricardo (Runners Contra El Viento) 2:04:31

8.- Roldan, Sergio Alejandro (Agrupacion Los Lebreles) 2:04:47

9.- Agudo, Daniel Ruben (Agrupacion Los Lebreles) 2:06:52

10.- Narvaez, Juan (Runners Contra El Viento) 2:14:48

Categoría – 30 – 39

1.- Suarez, Manuel (Libre) 2:01:22

2.- Garcia, Nelson Dioni (Agrupacion Los Lebreles) 2:02:34

3.- Narvaez, Juan (Runners Contra El Viento) 2:14:48

4.- Vaquinzay, Enzo (Libre) 2:18:43

Categoría – 40 – 49

1.- Garcia, Alberto (La Vie Trail) 1:39:41

2.- Fernandez, Ariel Alejandro (Libre) 2:01:05

3.- Roldan, Rene Ricardo (Runners Contra El Viento) 2:04:31

4.- Roldan, Sergio Alejandro (Agrupacion Los Lebreles) 2:04:47

5.- Agudo, Daniel Ruben (Agrupacion Los Lebreles) 2:06:52

6.- Rojas, Mario (Teff Trail Running) 2:16:58

7.- Velasquez, Gonzalo Ernesto (Pulso Trail Training) 2:37:08

8.- Barrientos, Augusto Cesar (Libre) 2:40:35

9.- Del Arco, David Gonzalo (Libre) 3:14:03

Categoría – 50 – 59

1.- Gomez, Pablo Joaquin (Oscar San Juan Running) 1:56:25

2.- Balochi, Gino Jesus (Team Fenix) 2:03:56

3.- Pantanalli, Mario Franco (Kasike Team) 2:15:57

4.- Muñoz, Carlos Antonio (Los Picantes) 2:22:55

5.- Acuña, Alberto Antonio (Academia Deportiva S.A.) 2:25:23

6.- Delgado, Juan Bonifacio (Pulso Trail Training) 2:33:01

Categoría – 60 ó mas

1.- Carrizo, Carlos Alberto (Libre) 3:06:41

Clasificación General Damas

1.- Calderero, Rosana (Kasike Team) 2:06:55

2.- Prior, Estefania (Teff Trail Running) 2:17:03

3.- Fernandez, Gisella Ivana (Teff Trail Running) 2:24:39

4.- Aguirre, Karina (Runners contra el viento) 2:38:42

5.- Toro, Maria Graciela (Los Picantes) 2:38:43

6.- Miño, Andrea Melisa (4 X 4) 2:57:49

7.- Hernandez, Patricia Lorena (Caleta Run & Trek) 3:06:57

8.- Carrizo, Edi (Los Picantes) 3:12:25

9.- Muñoz, Silvia Mabel (Running Pura Sangre) 3:13:47

Categoría – 30 – 39

1.- Prior, Estefania (Teff Trail Running) 2:17:03

2.- Fernandez, Gisella Ivana (Teff Trail Running) 2:24:39

3.- Miño, Andrea Melisa (4 X 4) 2:57:49

Categoría – 40 – 49

1.- Aguirre, Karina (Runners contra el viento) 2:38:42

2.- Toro, Maria Graciela (Los Picantes) 2:38:43

3.- Hernandez, Patricia Lorena (Caleta Run & Trek) 3:06:57

Categoría – 50 – 59

1.- Calderero, Rosana (Kasike Team) 2:06:55

2.- Carrizo, Edi (Los Picantes) 3:12:25

3.- Muñoz, Silvia Mabel (Running Pura Sangre) 3:13:47

10 Km

Clasificación General Caballeros

1.- Menconi Guzman, Alejandro ezequiel (Nomades Trail) 54:17

2.- Urdanivia, Jonatan (Patagonia Running) 54:29

3.- Gallardo, Fabio Andres (Runners contra el viento) 56:11

4.- Serrano Pincheira, Fabian Orlando (Libre) 58:18

5.- Fuentes, Julio Cesar (Nomades Trail) 58:41

6.- Carnelutto, Pablo Emanuel (Oscar San Juan running) 59:49

7.- Flores, Julio Alberto (Libre) 1:00:13

8.- Oviedo, Matias (Teff Trail Running) 1:00:32

9.- Iglesias, Sergio Saul (3+1) 1:00:32

10.- Ramos, Lucas (3+1) 1:00:34

Categoría – Mayores

1.- Menconi Guzman, Alejandro ezequiel (Nomades Trail) 54:17

2.- Ramos, Lucas (3+1) 1:00:34

3.- Vidal, Leandro (Libre) 1:37:53

Categoría – 30 – 39

1.- Urdanivia, Jonatan (Patagonia Running) 54:29

2.- Gallardo, Fabio Andres (Runners contra el viento) 56:11

3.- Serrano Pincheira, Fabian Orlando (Libre) 58:18

4.- Oviedo, Matias (Teff Trail Running) 1:00:32

5.- Mura, Pablo Martin (Nomades Trail) 1:03:26

6.- Saldivia, Maximiliano (3+1) 1:09:02

7.- Sandoval, Mauro (Infiernillo Trail) 1:09:24

8.- Loncon, Christian Alexander (Nomades Trail) 1:11:15

9.- Miere, German (Libre) 1:20:55

10.- Cittadini Odasso, Elio Omar (Libre) 1:24:43

11.- Rios, Salvador Americo (Libre) 1:25:23

12.- Villagra, Gonzalo Andres (Libre) 1:29:51

Categoría – 40 – 49

1.- Fuentes, Julio Cesar (Nomades Trail) 58:41

2.- Carnelutto, Pablo Emanuel (Oscar San Juan running) 59:49

3.- Flores, Julio Alberto (Libre) 1:00:13

4.- Iglesias, Sergio Saul (3+1) 1:00:32

5.- Sosa, Juan Manuel (Patagonia Running) 1:01:15

6.- Barria, Gerardo Ezequiel (Libre) 1:02:04

7.- Mendoza, Jose Luis (Maca Tobiano) 1:02:10

8.- Silva, Ivan del Carmen (Libre) 1:03:08

9.- Lagoria, Diego Martin (Hernan Granja) 1:03:26

10.- Ñanco, Jose Antonio (Musters Team) 1:05:02

11.- Oñatibia, Guillermo Ariel (Escuela De Boxeo Club Huracan Cr) 1:08:49

12.- Levicoy, Cesar Alexis (Nomades Trail) 1:15:49

13.- Vidal, Pablo Sebastian (Libre) 1:27:19

14.- Maciel, Jose Miguel Angel (Libre) 1:29:12

Categoría – 50 – 59

1.- Cipriani, Hernan (La Vie Trail) 1:02:23

2.- Alvarez, Cristian Enrique (Nomades Trail) 1:05:24

3.- Quintana, Repo (La Vie Trail) 1:07:07

4.- Igor Carrera, Sergio Raul (Kasike Team) 1:16:28

5.- Barrientos, Jose Zacarias (Libre) 1:30:16

6.- Barreto, Rodrigo Martin (Libre) 1:33:24

Categoría – 60 ó mas

1.- Juarez, Daniel (Oscar San Juan Running) 1:16:03

2.- Gimenez, Juan Carlos (Rada Tilly) 1:18:48

3.- Carcamo, Jose Carlos (Libre) 1:24:43

4.- Cayuñan, Valeriano (Libre) 1:27:17

5.- Bordon, Victor Reinaldo (Caleta Run & Trek) 1:29:52

6.- Perez, Hector Raul (Imala Runer) 1:31:34

Clasificación General Damas

1.- Miño, Ariana Nahir (Oscar San Juan Running) 1:03:58

2.- Toledo, Debora (Nomades Trail) 1:05:57

3.- Villafañe, Carmen Clara (Nomades Trail) 1:09:53

4.- Garces, Erminia (Libre) 1:11:27

5.- Manrique, Jessica Lia (Oscar San Juan Running) 1:13:04

6.- Guananja, Rosana Vanesa (Campus Sur Trail Running) 1:15:12

7.- Mella, Karina (Libre) 1:15:57

8.- Liempi, Maria (Nomades Trail) 1:16:20

9.- Reynoso, Daniela (3+1) 1:16:31

10.- Lelli, Juliana (Patagonia Running) 1:17:37

Categoría – Mayores

1.- Miño, Ariana Nahir (Oscar San Juan Running) 1:03:58

2.- Lelli, Juliana (Patagonia Running) 1:17:37

3.- Chain, Ariana (Teff Trail Running) 1:18:51

Categoría – 30 – 39

1.- Toledo, Debora (Nomades Trail) 1:05:57

2.- Garces, Erminia (Libre) 1:11:27

3.- Mella, Karina (Libre) 1:15:57

4.- Liempi, Maria (Nomades Trail) 1:16:20

5.- Reynoso, Daniela (3+1) 1:16:31

6.- Carcamo, Cintia Yanina (Los Picantes) 1:17:58

7.- Fermin, Graciela Carolina (Nomades Trail) 1:20:50

8.- Ruiz, Jessica (Caleta Run & Trek) 1:27:20

9.- Godoy, Mercedes Emilce (Libre) 1:31:34

10.- Unquen, Karen Yanina (Libre) 1:41:53

11.- Yapura, Mabel (Maca Tobiano) 1:43:00

12.- Valle, Dayana (Libre) 2:17:41

Categoría – 40 – 49

1.- Manrique, Jessica Lia (Oscar San Juan Running) 1:13:04

2.- Guananja, Rosana Vanesa (Campus Sur Trail Running) 1:15:12

3.- Andrade, Natalia Yanina (Nomades Trail) 1:18:17

4.- Bordon, Anahi Araceli (Libre) 1:29:22

5.- Gorosito, Silvana Beatriz (Libre) 1:33:29

6.- Mesa, Gladys B (Nomades Trail) 1:40:58

7.- Almendra, Ana Soledad (Nomades Trail) 2:14:18

Categoría – 50 – 59

1.- Villafañe, Carmen Clara (Nomades Trail) 1:09:53

2.- Quiroga, Claudia Elena (Campus Sur Trail Running) 1:20:25

3.- Soria, Rosa Leonor (Libre) 1:25:26

4.- Rodriguez, Susana (Ecorunning) 1:27:29

5.- Heredia, Patricia Beatriz (Estudio Contable Pablo Barros) 1:28:45

6.- Gonzalez, Maria Mercedes (Pulso Trail Training) 1:32:50

7.- Ponce, Rosana Elizabeth (Running Pura Sangre) 1:33:52

8.- Squillace, Carmela Viviana (4 x 4 Running Team) 1:35:22

Categoría – 60 ó mas

1.- Herrera, Monica Cristina (Libre) 1:31:34

2.- Caro, Ana (Pulso Trail Training) 1:32:50

3.- Rebanal, Marta Elisa (Caleta Run & Trek) 1:34:33

4.- Amonzabel, Betty Elena (Libre) 1:39:32

5 Km

Clasificación General Caballeros

1.- Soria, Daniel (Agrupacion Los Lebreles) 26:05

2.- Franco, Facundo Matias Nicolas (Amanus Running Club) 29:40

3.- Fittipaldi, Aldo Andres (Libre) 29:43

4.- Franco, Lucas Sebastian (Libre) 31:35

5.- Franco, Jorge Daniel (Team Franco) 33:03

6.- Tapia, Willian Gabriel (Caleta Run & Trek) 34:04

7.- Sanchez, Mauro Andres (Patagonia Running) 35:51

8.- Castellano, Diego (Caleta Run & Trek) 35:54

9.- Barros, Pablo Daniel (Estudio Contable Pablo Barros) 38:53

10.- Cardenas, Carlos Gustavo (Libre) 39:14

Categoría – menos de 40 Años

1.- Franco, Facundo Matias Nicolas (Amanus Running Club) 29:40

2.- Franco, Lucas Sebastian (Libre) 31:35

3.- Tapia, Willian Gabriel (Caleta Run & Trek) 34:04

4.- Sanchez, Mauro Andres (Patagonia Running) 35:51

5.- Castellano, Diego (Caleta Run & Trek) 35:54

6.- Cardenas, Carlos Gustavo (Libre) 39:14

Categoría – 40 ó mas Años

1.- Soria, Daniel (Agrupacion Los Lebreles) 26:05

2.- Fittipaldi, Aldo Andres (Libre) 29:43

3.- Franco, Jorge Daniel (Team Franco) 33:03

4.- Barros, Pablo Daniel (Estudio Contable Pablo Barros) 38:53

Clasificación General Damas

1.- Hurtado, Sofia (Libre) 35:19

2.- Muñoz, Laura (Runners Contra El Viento) 36:46

3.- Rojas, Florencia Cristina (Enerfit) 37:47

4.- Gutierrez, Elvira (Maca Tobiano) 38:04

5.- Olivera, Celestina Dalinda (Maca Tobiano) 39:03

6.- Vidal, Dora Mabel (Patagonia Running) 39:12

7.- Mendoza, Gisela (Agrupacion Los Lebreles) 40:48

8.- Cueva, Leonor (Maca Tobiano) 41:14

9.- Cabezas, Laura (Libre) 44:56

10.- Cubilla Grunce, Guimar (Patagonia Running) 48:53

Categoría – menos de 40 Años

1.- Hurtado, Sofia (Libre) 35:19

2.- Muñoz, Laura (Runners Contra El Viento) 36:46

3.- Rojas, Florencia Cristina (Enerfit) 37:47

4.- Gutierrez, Elvira (Maca Tobiano) 38:04

5.- Mendoza, Gisela (Agrupacion Los Lebreles) 40:48

6.- Cabezas, Laura (Libre) 44:56

7.- Aldauc, Andrea Analia (Nomades Trail) 52:35

Categoría – 40 ó mas Años

1.- Olivera, Celestina Dalinda (Maca Tobiano) 39:03

2.- Vidal, Dora Mabel (Patagonia Running) 39:12

3.- Cueva, Leonor (Maca Tobiano) 41:14

4.- Cubilla Grunce, Guimar (Patagonia Running) 48:53

