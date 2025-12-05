Policía recupera una soldadora y un tubo de gas que habían sido robados

Las Heras-, Tras un allanamiento nocturno ordenado por el Juzgado local, se logró recuperar los elementos robados y prendas vinculadas a la investigación.

La División Comunicación y Difusión de la Policía de Santa Cruz informó que la Comisaría Segunda de Las Heras intervino en un ilícito ocurrido en un domicilio del Barrio Güemes, Manzana 219, denunciado este miércoles.

Cerca de las 12 horas, el propietario constató el faltante de un tubo de gas gris y una soldadora MIG 250 marca Dogo, elementos que habrían sido sustraídos durante la madrugada. La alarma surgió gracias al aviso de un vecino que detectó «movimientos sospechosos» en cámaras de seguridad particulares alrededor de las 02:00.

Orden judicial y operativo nocturno

El caso fue informado al Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Local, que dispuso distintas medidas investigativas.

En ese marco, y ya durante la noche del mismo día, a las 23:50 horas, personal de la Comisaría Segunda junto a la División Investigaciones Las Heras concretó un procedimiento judicial en un domicilio del Barrio Güemes, Manzana 224, en el marco de la causa «S/ Denuncia Hurto».

El allanamiento tuvo resultado positivo, logrando el secuestro tanto del tubo de gas como de la soldadora denunciada. Además, se incautaron prendas de vestir relacionadas con el avance investigativo.

Todo el material quedó a disposición del magistrado interviniente, mientras la Policía continúa con tareas orientadas a identificar a los autores del hecho.

(El Diario Nuevo Dia)

Visited 47 times, 47 visit(s) today