Se realizo días atrás un amistoso de Hockey Pista

Las Heras-, Durante la semana pasada, se vivio una gran jornada deportiva con un encuentro amistoso entre las categorías Mamis y Mixto, donde se llevó adelante un triangular junto a los equipos Choique y Mara’s de Pico Truncado.

En total, participaron un promedio de 45 jugadores, demostrando compromiso en nuestra localidad.

Desde el municipio se agradece a todas las personas presentes y a quienes organizaron este evento que impulsa el crecimiento del deporte y fortalece el desarrollo del hockey en Las Heras.

#IntendenciaAntonioCarambia

