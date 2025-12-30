Prevención y cuidados en la manipulación de alimentos

Las Heras-, Dias atras se realizo una Charla informativa destinada a comerciantes y trabajadores vinculados a la elaboración, comercialización, distribución y transporte de alimentos, con el objetivo de reforzar las buenas prácticas de higiene y seguridad alimentaria.

La jornada estuvo a cargo de la Dra. Griselda López, médica infectóloga, y el Dr. Lucas Valentín, médico generalista, quienes abordaron la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos, haciendo especial hincapié en el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH).

Durante el encuentro se compartieron estadísticas locales del Hospital Distrital Las Heras y el rol de la Subsecretaría de Comercio, Bromatología e Inspección Ambiental, impulsora de instancias de capacitación y del trabajo articulado con el área de Epidemiología y el sistema de salud.

Prevenir también es cuidar.

